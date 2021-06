Riapre la piscina Manara di Busto Arsizio, la gestione agli spagnoli di Forus

È ormai tutto pronto per la riapertura della piscina Manara di Busto Arsizio ad opera di Forus, società spagnola che si occupa di gestione di impianti sportivi. L’impianto, fiore all’occhiello tra le strutture sportive cittadine finito in cattive acque a causa dei problemi finanziari della Sport Management, tornerà ad accogliere il pubblico a partire dalle ore 12.00 di venerdì 11 giugno.

A partire dalla giornata di domani riaprirà al pubblico la vasca esterna dell’impianto di Via Manara, con l’utenza che oltre a divertirsi in acqua e con gli scivoli presenti in vasca potrà rilassarsi sui lettini e ombrelloni del centro.

La grande novità si chiama Forus, azienda spagnola leader in Europa nella gestione di impianti sportivi che, tramite la sua controllata italiana Prime Srl, opererà su tutto il territorio nazionale.

Forus è un’azienda del settore nata in Spagna nel 2010 e che si dedica alla costruzione e gestione d’impianti sportivi. Il presidente è il dott. Ignacio Triana e l’obiettivo del gruppo è quello di promuovere lo sport e le abitudini di vita sane tra la popolazione. Vasta è la gamma di attività sportive e ricreative offerte e rivolte a tutte le fasce d’età. In Spagna e Portogallo, l’azienda gestisce 34 centri sportivi con più di 250000 utenti, 2500 dipendenti e 400000m2 di strutture. I

In Italia l’avventura di Forus partirà con la gestione di ben 18 impianti che renderanno fin da subito il gruppo uno dei più grandi operanti in Italia.

SEGRETERIA – da lunedì a domenica: 9.00-18.00

PISCINA – da lunedì a domenica: 9.30-19.00

FORUS BUSTO ARSIZIO – Via Manara, 13 – 21052 Busto Arsizio