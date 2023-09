Dolce 1-0: la Pro Patria torna alla vittoria serrando la porta

«Muovere la classifica e non subire gol». Missione riuscita per la Pro Patria, che sbanca il Voltini di Crema superando di misura (0-1) la Pergolettese nell’anticipo di venerdì 29 settembre.

Una partita di sacrificio e di lotta su ogni pallone (costata 6 gialli e un rosso) quella dei tigrotti di Riccardo Colombo, in gol al 14′ su una zampata di Stanzani (3 reti in 6 partite) davanti alla porta di Soncin e poi compatti per i restanti 96 minuti, mentre i padroni di casa giallo-blu provavano invano a fare breccia nell”area di rigore di Rovida, chiamato a smanacciare una serie di offensive di Caccavo e Artioli da fuori.

Dopo i sei gol insaccati la scorsa settimana, il mister della Pro Patria aveva posto come obiettivo vitale il primo clean sheet stagionale per muovere la classica, quello che per una squadra di natura coriacea come la Pro Patria dovrebbe essere parte integrande del dna. Un marchio di fabbrica tuttavia non pervenuto – nonostante il successo a Novara – nelle prime cinque giornate, ritrovato proprio nel momento del bisogno grazie ai veterani (prestazione da incorniciare per Fietta e Saporetti in difesa) sul difficile campo cremasco dove i tigrotti (che avevano perso gli ultimi 3 scontri diretti) hanno concluso il match in dieci uomini per l’espulsione di Marco Somma. Un cartellino rosso diretto, netto, che rende l’esordio dell’ala agrodolce.

Con lo scalpo in mano dei “canarini”, agganciati in classifica a 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte), adesso la Pro Patria può ritrovare fiducia e affrontare la doppia, difficile, trasferta alle porte (Mantova in Coppa Italia, Padova sabato 7 ottobre) senza l’ansia di orbitare nei bassi fondi della classifica, dove non è bello sostare neanche a settembre.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

RIVIVI LA DIRETTA DELLA PARTITA CON IL RACCONTO MINUTO PER MINUTO

PERGOLETTESE-PRO PATRIA 0-1 (0-1)

Reti: 14′ Stanzani (PPA)

Pergolettese (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini (38′ st Lambrughi); Bariti, Aucelli (31′ st Joaouhari), Artioli, Figoli (16′ st Cerasani), Felicioli (16′ st Mazzarani); Caccavo, Guiu.

A disposizione: Cattaneo, Doldi, Andreoli, Tacchinardi, Schiavini, Bignami, Capoferri, Bozzuto. Allenatore: Abbate.

Pro Patria (3-5-2): Rovida; Moretti, Fietta, Saporetti; Renault, Nicco (39′ st Marano), Bertoni, Mallamo (43′ st Ferri), Ndrecka (16′ st Somma); Stanzani (39′ st Vaghi), Castelli (16′ st Parker).

A disposizione: Mangano, Bashi, Pitou, Citterio, Piran, Lombardoni, Caluschi, Zanaboni. Allenatore: Colombo.

Ammoniti: Nicco (PPA), Caccavo (PER), Bertoni (PPA), Castelli (PPA), Parker (PPA), Ferri (PPA)

Espulso: 37′ st Somma (PPA)

Arbitro: Restaldo di Ivrea

Collaboratori: Rispoli di Locri e Pignatelli di Viareggio

IV Ufficiale: D’Ambrosio di Collegno