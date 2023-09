Fietta: “Vittoria frutto di sacrificio e umiltà: deve essere un punto di partenza”

COLOMBO 1 «Vittoria che abbiamo cercato e abbiamo voluto con il carattere giusto. Sono orgoglioso di come i ragazzi hanno reagito dopo le due sconfitte, dopo i gol presi. Ne avevamo parlato in settimana: dovevamo metterci più voglia di difendere la nostra porta e oggi l’abbiamo fatto».

COLOMBO 2 «Fietta? Non avevo nessun dubbio sulla “vecchia guardia”, ma oggi tutti hanno approcciato bene. Siamo entrati bene in campo, a volte anche troppo aggressivi, ma giocavamo contro una squadra forte: qui in casa farà tanti punti: esprime un bel calcio e per questo noi andiamo via molto contenti per questi 3 punti».

COLOMBO 3 «La Pergolettese ha attaccato con tanti uomini, tante volte non hanno lasciato giocatori dietro e forse c’erano più possibilità. Abbiamo preferito “badare al sodo” rispetto a essere più cinici in ripartenza. Dobbiamo ancora migliorare tantissimo ma “ci portiamo” comunque cose importanti, su tutte la buona prestazione e la voglia di non prendere gol, anche in 10. In questo momento ci serviva un aiuto in più e sono contento che siano venuti molti tifosi stasera, li ho ringraziati. Adesso dobbiamo cambiare il trend in casa, questi spero di vederne tanti anche a Busto».

FIETTA 1 « Stasera ho visto tanto sacrificio e tanta umiltà da parte di tutta la squadra. Sono le basi per costruire un percorso vincente, anche se c’è ancora tantissimo da fare. Stasera la squadra è andata a prendersi un risultato importante e quando c’è questo atteggiamento spesso negli episodi vieni favorito».

FIETTA 2 «Faccio i complimenti a tutti per la vittoria sofferta e fondamentale. Cosa era mancato prima? Un po’ di serenità, è normale quando si viene da un periodo negativo. La squadra, quindi, ha interpretato benissimo quello che doveva fare. Ripartiamo da questo, sapendo che è un punto di partenza».