Calcio, Serie C: Pergolettese – Pro Patria in diretta

La sesta giornata del campionato si gioca in un insolito venerdì (29 settembre) a causa del primo turno di Coppa Italia in programma invece martedì (tigrotti a Mantova). Al Voltini di Crema la Pergolettese, imbattuta in casa, ospita la Pro Patria, che invece ha vinto solo in trasferta (a Novara) ed è reduce da due sconfitte consecutive. Squadre in campo alle 20.45.

Seguite con noi il racconto della partita minuto per minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti.(Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓)