Varesina fermata sul 2-2 a Crema e la vetta si allontana

Crema e Varesina si sono divise la posta in palio con il risultato finale di 2-2. Al “Voltini” le Fenici sono andate in vantaggio al 17’ con Pirola. I rossoblù sono stati raggiunti al primo minuto della ripresa, grazie al diciannovesimo centro in campionato di Akammadu. La squadra di mister Matteo Vullo, dopo un paio di minuti dal pareggio, trova anche il gol del sorpasso firmato, questa volta da Pavesi.

A mettere le cose a posto per la formazione di mister Marco Spilli è stato Samuele Rosa che a dieci dal termine ha siglato il definitivo 2-2. Con questo pareggio la Varesina ha perso terreno nei confronti della capolista, che ha messo a segno un vero e proprio colpaccio, battendo il Desenzano con un gol nel recupero. Ora gli Orange sono a quota 64, a +3 sul secondo posto, occupato dalla Folgore Caratese, che ha vinto 2-0 a Sesto San Giovanni, e a + 5 da Varesina e Pro Palazzolo. Quest’ultima è stata sconfitta per 3-0 dalla Casatese Merate.

Crema – Varesina 2-2 (0-1)

Crema: Maianti, Arpini, Bernardini, Pallaro, Davighi, Guarino, Cortesi (69’ Greco), Tacconi, Akammadu (89’ Kuningas), Bigotto (46’ Longo), Pavesi (78’ Varisco). A disposizione: Aceti, Azzali, Musaj, Bignami, De Maio. All: Vullo

Varesina: Chironi, Pirola (46’ Coghetto), Mapelli, Cosentino (72’ Gasparri); Mazia, Guidetti, Ghioldi (80’ Rosa), Miconi (50’ Sacco); Guri, Sassi (72’ Argint), Bertoli. A disposizione: Macchi, Sordelli, Mauri, Caverzasi. All: Spilli

Arbitro: Lorenzo Nencioli di Prato (Jordan/Scorteccia)

Marcatori: 17’ Pirola (V), 46’ Akammadu (C), 47’ Pavesi (C), 81’ Rosa (V)

Ammoniti: Arpini (C), Cosentino (V), Ghioldi (V), Gasparri (V).

Espulsi: Longo (C) per doppia ammonizione al 96’

Note: clima soleggiato, campo in buone condizioni. Ammonito Vullo allenatore del Crema.

Angoli: 4-14. Recupero: 3’ + 6’