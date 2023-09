Ecco “Ready to play!” iniziativa rivolta ad adolescenti e giovani

Sabato 16 settembre al PalaBorsani è stato presentato il bando “Ready to play!” iniziativa rivolta ad adolescenti e giovani del territorio e rientrante nelle attività di Vivai, iniziativa della Fondazione Comunitaria del Varesotto per la formazione e la crescita giovanile in provincia di Varese.

Il bando Ready to play! sarà attivo fino al 30 novembre 2023 e prevede la possibilità di avere un sostegno economico significativo, con tre diverse premialità: primo classificato 2000 €, secondo classificato 1500 € e al terzo classificato 1000 €.

I progetti verranno letti, analizzati e classificati da un’apposita commissione mista con partecipanti sia soggetti provenienti dai comuni partner istituzionali del progetto, sia da responsabili/addetti ai lavori nel campo delle politiche giovanili e giovani di associazioni/gruppi attivi del territorio.

Possono partecipare alla presente call ragazze e ragazzi under 20 anni nati negli anni dal 2003 al 2008 in forma associata o singola, residenti in tutto il territorio nazionale, purchè i progetti come attività e impatto ricadano nel territorio della provincia di Varese.

La proposta è stata costruita secondo il metodo delle youth bank, dove giovani under 30 anni, partecipanti a una formazione specifica, hanno generato e ideato il presente bando in qualità di youthbankers, mettendo a disposizione risorse e proposte per ragazze e ragazzi under 20 che prendono il ruolo di youth planners, veri e propri progettisti di nuove idee per animare e realizzare attività aggregative e socioculturali secondo la linee guida della Fondazione Comunitaria del Varesotto. Quindi pronti? It’s Ready to play!