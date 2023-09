Fbc Saronno e Sestese partono bene in Eccellenza

Prima giornata per il Girone A di Eccellenza e subito emozioni forti. A prendersi i riflettori dopo i primi 90’ minuti sono Sestese ed Fbc Saronno (foto Andrea Elli da Facebook – ASD FBC Saronno 1910) che ottengono i primi tre punti della stagione grazie a due rotonde vittorie, entrambe per 3-0. La Sestese di mister Giuliano Melosi regola nell’anticipo di sabato sera – concluso purtroppo con degli scontri sulle tribune dello stadio di Gallarate – il Pavia di Benito Carbone grazie alle reti di Rancati nel primo tempo, Marcone e Siano nella ripresa. Per gli amaretti, che ritrovano la categoria dopo 5 stagioni, invece la vittoria sulla Vergiatese arriva tutta nella seconda parte di gara grazie alle marcature di Sala, Sassella e Citterio.

La prima giornata era stata aperta dalla vittoria del Verbano sul campo del Meda: 2-1 rossonero che arriva in rimonta grazie alle reti di Pedrazzini e Ferrari che recuperano l’iniziale vantaggio di Filomeno. Sempre sabato il 2-2 casalingo della Caronnese contro la Calvairate. Due volte sotto i ragazzi di mister Gatti che prima pareggiano con Lorusso il gol di Personè, infine trovano il definitivo pari con capitan Corno nel recupero della ripresa dopo il nuovo vantaggio ospite siglato su rigore da Sow.

Pareggio 1-1 per la Solbiatese, che sul campo dell’Accademia Pavese si trova sotto dopo 3’ per il penalty realizzato da Zani. I nerazzurri trovano il pari nella ripresa con Riceputi ma non riescono a completare la rimonta anche a causa dell’espulsione nel finale di Sorrentino che fa terminare la gara in inferiorità numerica. Senza reti la sfida tra Castanese e Casteggio, fa il colpo esterno la Base 96 che passa 1-0 sul campo della Milanese. Ottimo inizio invece per Oltrepò e Magenta: la squadra di Broni supera 3-0 con la doppietta di Franchini e il sigillo di Ferraro l’Ardor Lazzate di mister Ferdinando Fedele, che passa una brutta domenica e sbaglia anche un rigore con Caldirola. Ancora più ampio il successo del Magenta, che rifila un 4-0 al Vittuone.