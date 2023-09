Gli artisti di Expophoto69 espongono sul lungolago di Gavirate

Il gruppo di artisti di Expophoto69 è pronto per la prossima esposizione no profit. Ci saranno fotografie, opere in legno, opere in ceramica, disegni fatti a mano di paesaggi, forme astratte e un artista di strada che allieterà i visitatori.

L’esposizione sarà domenica 24 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 17.30. presso il lungo lago di Gavirate (VA). Sul sito http://expophoto69.altervista.org è possibile conoscere qualcosa di più sul gruppo e sul responsabile del progetto, Alberto Cusumano.