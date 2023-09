Il CTA e i Comuni del distretto di Gallarate invitano a conoscere l’Affido familiare

Il Nucleo Affidi della Cooperativa CTA Onlus vi invita a partecipare alle serate di sensibilizzazione sul tema dell’accoglienza familiare. Verrete accompagnati nella conoscenza delle diverse forme di accoglienza familiare, attraverso la visione del cortometraggio “Verso casa” di Stefano Beghi, Filippo Corbetta e Riccardo Banfi e promosso da Ats Insubria con la Comunità Montana Valli del Verbano e Regione Lombardia. Il cortometraggio racconta in modo semplice ma d’effetto le relazioni, intense e complicate, che si possono instaurare in una famiglia affidataria.

Ma cosa si intende per famiglia affidataria? Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi cura dei propri figli, i minori possono essere accolti, per un periodo di tempo determinato, in un’altra famiglia: la famiglia affidataria. L’affido è una risorsa preziosa che si può realizzare grazie alla disponibilità di adulti e famiglie che scelgono di accompagnare un bambino per un certo periodo della sua vita e di diventare per lui un riferimento stabile. Garantire cure e affetto, attenzione e sostegno alla crescita di ogni bambino è un compito fondamentale della società.

Il progetto di affido ha un tempo variabile ma determinato: la durata cambia in base al bisogno del bambino e della famiglia d’origine, la quale rimane sempre presente nella vita del minore.

L’affido può essere a tempo pieno, quando il minore vive stabilmente insieme agli affidatari, oppure a tempo parziale, quando il bambino trascorre solo alcuni momenti della settimana o dell’anno con la famiglia affidataria.

Ci sono requisiti particolari per diventare famiglia affidataria? Tutti possono fare la loro parte! Possono diventare affidatari persone single, coppie sposate o conviventi, con o senza figli. Non vi sono limitazioni basate sul genere, l’orientamento sessuale, il credo religioso o l’età. Sono richieste disponibilità, affettività e volontà ad accompagnare per un tratto di strada più o meno lungo, un bambino o un ragazzo, senza la pretesa di cambiarlo, ma aiutandolo a sviluppare e valorizzare le sue potenzialità e risorse e accettando ciò che appartiene al suo mondo, alla sua storia e alla sua famiglia.

Durante le serate potremo approfondire bene ogni aspetto dell’affido. Le serate saranno gratuite e aperte a tutti e si svolgeranno:

● Oggiona con Santo Stefano giovedì 14 settembre alle ore 21.00 (Sala Consiliare Comunale via Bonacalza 146)

● Solbiate Arno giovedì giovedì 21 settembre alle ore 21.00 (Biblioteca Comunale via Chinetti 11)

● Cavaria con Premezzo giovedì 28 settembre alle ore 21.00 (Sala Consigliare Comunale presso il municipio in Piazza Pertini)

● Cassano Magnago giovedì 05 ottobre alle ore 21.00 (Ex Chiesa di San Giulio in via San Giulio 198).

Per avere ulteriori informazioni è possibile inviare e-mail all’indirizzo: nucleoaffidi@centrocta.it