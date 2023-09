In consiglio regionale ultimo atto di “on the road” il progetto di prevenzione e sicurezza per i ragazzi

Alla presenza del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, in consiglio regionale si è tenuto l’evento conclusivo del progetto educativo promosso dall’associazione bergamasca “Ragazzi On the Road”. In sala anche il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello in rappresentanza di una provincia che è stata tra le 8 lombarde ad aderire al progetto.

Il Protocollo d’intesa, sottoscritto lo scorso 24 febbraio tra vari soggetti pubblici e privati con il coordinamento di questa Prefettura, ha previsto una serie di eventi che ha visto ragazzi tra i 16 e i 20 anni coinvolti in varie attività in affiancamento alle Forze dell’Ordine, alle Polizie locali, al Pronto Intervento e a varie Istituzioni. I ragazzi, nell’affiancare come volontari le pattuglie della polizia locale e le ambulanze dei soccorritori durante gli interventi di prevenzione e soccorso attuati quotidianamente sul campo, hanno potuto comprendere i rischi connessi al mancato rispetto delle regole della sicurezza stradale vivendo in prima persona le esperienze di chi quotidianamente opera nell’ambito della prevenzione e della sicurezza.

Il Ministro Salvini ha mostrato interesse per il progetto in ordine a possibili connessioni con il nuovo Codice della Strada, anche ai fini di valutazioni su una sua eventuale attuazione anche a livello nazionale.