Incuria a Lonate, “chi deve amministrare si dia da fare”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della lista Uniti e Liberi (opposizione di Lonate Pozzolo)

Negli ultimi giorni percorrendo le strade del paese abbiamo riscontrato situazioni di incuria e abbandono totale e, come noi, tanti cittadini lamentano e ci segnalano le condizioni pietose di alcune (tante) zone lonatesi.

Per fare alcuni esempi, la fontana in piazza Sant’Ambrogio è stata svuotata dall’acqua ed è ormai riempita di sassi e spazzatura.

Il murale di Ravo Mattoni, che è un’attrattiva importante del centro lonatese, è sminuito dalle condizioni pietose dell’aiuola sottostante, dove crescono erbacce sempre più alte.

Le erbacce ai bordi delle strade sono una costante su tutto il territorio di Lonate e frazioni. Nonostante le segnalazioni fatte, nessuno interviene e ci sono alcune zone dove la vegetazione raggiunge l’altezza dei cartelli stradali o invade la carreggiata, rendendo la viabilità pericolosa.

L’illuminazione stradale è sempre più carente e ci sono zone completamente al buio in tutto il territorio, anche in pieno centro.

Ci sono rifiuti abbandonati anche in paese, non solo nei boschi. I cestini delle strade strabordano di sacchetti e non vengono svuotati tempestivamente. Con le temperature di queste ultime settimane questa situazione è gravissima non solo per la decenza visiva ma anche e soprattutto per la salute pubblica. Nella zona delle scuole Volta in questi giorni l’odore era nauseabondo e insopportabile.

Per non parlare della pianta a terra in piazza Santa Croce o delle condizioni del parcheggio di via Manzoni e così via.

Qui non si tratta di visione politica ma di un’assoluta trascuratezza e mancanza di attenzione da chi oggi amministra Lonate Pozzolo.

Continueremo ad essere il punto di riferimento di tanti cittadini che si rivolgono a noi per le segnalazioni, ma ci teniamo a rimarcare le responsabilità di chi oggi si trova ad amministrare il Comune. La giunta Carraro è assente da ogni punto di vista: non sono presenti sul territorio (che non significa andare a prendere il caffè al bar) e non promuovono alcun tipo di comunicazione con la cittadinanza, né social né in altro modo.

Ascoltando i cittadini, addirittura pare che la nuova giunta sia sconosciuta ai più.

È ora che chi ha il ruolo di amministrare, eserciti questo suo compito e si dia da fare. Cinque anni di trascuratezza e abbandono del territorio come si sono visti in questi ultimi tre mesi non sono accettabili per Lonate Pozzolo e per i lonatesi.