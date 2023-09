Labrador entra nella scuola Vidoletti, si cerca il proprietario

È entrato nel giardino della scuola oggi, mercoledì 27 settembre, in mattinata (che stesse cercando il suo piccolo amico a due zampe?): ora però rischia di finire al canile di Cittiglio.

Le insegnanti della scuola Vidoletti di via Manin 3 di Varese segnalano la presenza di cane labrador marrone, senza collare presso il loro istituto: lo hanno accolto in attesa che qualcuno si presenti. In caso contrario, non potendo restare nella scuola, sarà mandato al canile.

Chiunque lo riconoscesse può contattare il 0332.225213.