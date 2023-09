L’allerta per le gravi emergenze arriva a tutti i cellulari della Lombardia

Martedì 19 settembre, intorno a mezzogiorno, tutti i cellulari della Lombardia riceveranno un messaggio di allarme. Si tratta di un test che rientra nella sperimentazione del sistema di allarme pubblico denominato IT-alert, già effettuato in alcune altre regioni italiane nei mesi scorsi.

Il sistema è pensato per essere utilizzato in futuro in caso di gravi emergenze oppure di catastrofi imminenti o in corso: nelle casistiche ipotizzate ci sono le precipitazioni molto intense, il maremoto, il collasso di una grande diga, l’attività vulcanica ma anche gli incidenti nucleari, quelli rilevanti in impianti industriali o emergenze radiologiche.

In tutti questi casi IT-alert invierà messaggi ai cellulari dei cittadini che si trovano nell’area interessata, per informarli e aggiornarli di quanto sta accadendo. Per ricevere l’allerta non è necessario né avere una app apposita né di iscriversi al servizio: semplicemente i messaggi (simili agli SMS ma con una tecnologia differente) arrivano a ogni apparecchio acceso nella zona dedicata, anche in caso di sovraccarico delle linee telefoniche.

Il 19 settembre quindi avverrà il test nell’area della Lombardia: in questi giorni i dipartimenti di Protezione Civile della Regione e della Provincia di Varese hanno iniziato a istruire i Comuni su come informare i cittadini. Dopo la giornata test è inoltre possibile compilare un questionario le cui risposte contribuiranno a implementare il sistema e ad apportare eventuali modifiche. Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato che in seguito ai primi cinque test regionali (Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia-Romagna) sono stati quasi 800mila i cittadini che hanno partecipato al questionario. Per maggiori informazioni si può consultare la sezione FAQ (domande più frequenti) del sito nazionale CLICCANDO QUI.