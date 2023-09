Le “Tre e un Quarto” tornano a Reazione a Catena per una puntata benefica

L’anno scorso, a fine ottobre, le “Tre e un Quarto” trionfavano nella finalissima di “Reazione a Catena”, il programma televisivo di Rai1.

A quasi un anno di distanza, le tre studentesse Letizia Bianchini di Venegono Inferiore, Carolina Iadanza di Lonate Ceppino ed Elisa Ferrazzano di Cislago torneranno al programma che le ha rese celebri per un evento speciale.

L’appuntamento è per sabato 30 settembre alle 21.15 per una puntata con vip e ospiti illustri, per un fine benefico.