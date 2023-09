Manometteva i segnali ferroviari sulla Laveno – Milano, giovane a processo

Sulla carta, problemi seri dal punto di vista psichiatrico, forse dipendenze, e presa in carico da parte di strutture. Tuttavia per i fatti di cui è accusato, il giudice ha voluto approfondire la capacità di intendere e di volere per un giovane a processo per danneggiamento.

Il punto sta nel fatto che quanto danneggiato, nel marzo 2022, consisteva in alcuni segnali ferroviari di pertinenza della linea delle Nord Milano – Laveno Mombello. Un residente aveva visto il giovane, 31 anni, residente in Valcuvia, armeggiare nel marzo dello scorso anno con segnaletica ferroviaria nel comune di Laveno Mombello, e aveva dato subito l’allarme al 112 intervenuto con una pattuglia dell’Arma cui seguì denuncia da parte della Polfer.

Sono da chiarire – e si chiariranno se il processo nella sua fase dibattimentale progredirà – le cause di questo gesto potenzialmente molto pericoloso. Tuttavia il giudice vuole apprezzare (anche alla luce, come si accennava, di problematiche pregresse), in quali condizioni psicofisiche fosse al momento dei fatti il giovane, e quale sia lo stato mentale del ragazzo e la conseguente capacità di stare in giudizio, oltre ai passi da seguire per un eventuale percorso di trattamento in una residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza.

Il perito cui è stato oggi affidato l’incarico (una consulenza tecnica d’ufficio) comincerà le operazioni peritali ai primi di ottobre e avrà 60 giorni per l’espletazione dei quesiti, così da permettere alla corte di verificarne l’esito nell’udienza fissata per il prossimo 14 febbraio. L’avvocato difensore è d’ufficio, la dottoressa Sara Morandi.