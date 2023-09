Michela Prest nuova direttrice del Dipartimento di Scienza e alta tecnologia dell’Insubria

La professoressa Michela Prest è la nuova direttrice del Disat, il Dipartimento di Scienza e alta tecnologia dell’Università dell’Insubria con sede a Como: prende oggi il testimone dal professor Umberto Piarulli, in carica dal 2020 e dunque alla scadenza naturale del mandato. La professoressa Prest ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti alla prima convocazione per le elezioni, avvenuta in modalità telematica lo scorso 11 settembre.

Laureata in Fisica a Trieste, Prest è arrivata all’Insubria a fine 2002 ed è oggi professore ordinario. Esperta di fisica sperimentale delle particelle, è conosciuta per il suo contributo allo sviluppo di rivelatori innovativi nei campi della fisica delle alte energie, dello spazio e della fisica medica. È impegnata in progetti di ricerca internazionali e guida un team dell’ateneo al Cern di Ginevra.

Delegata del rettore per la Comunicazione, l’Orientamento e il Fundraising, è un’appassionata divulgatrice scientifica molto presente e apprezzata sul territorio. È inoltre vicepresidente della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus.

Dal rettore Angelo Tagliabue e da tutta la comunità accademica buon lavoro alla professoressa Prest e un ringraziamento al professor Umberto Piarulli per la competenza mostrata in questi tre anni di crescita per il polo scientifico comasco.