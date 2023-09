Nei boschi di Bisuschio c’è una cerva ferita da una balestra, si attende l’intervento di soccorso

Cittadini e volontari in apprensione per una cerva che si aggira nei boschi di Pogliana con una freccia da balestra conficcata nel collo, proprio sotto la mascella. L’animale, che si muove con il suo piccolo, è stato notato mercoledì da due residenti della frazione che sono abituati a vedere selvatici avvicinarsi alle proprie abitazioni che si trovano in una zona boschiva. La cerva è uno degli esemplari che spesso si fanno vedere all’imbrunire e la mattina presto e la freccia è stata subito notata, anche perché si vede bene.

«Sono già stati chiamati i servizi veterinari di Ats, un medico del servizio è stato sul posto e ha valutato che l’animale non sembra in sofferenza e che la freccia non ha colpito organi vitali – spiega Morena, volontaria che sta tenendo i contatti con Ats e la Polizia faunistica della Provincia – La cerva mangia e sembra tranquilla, anche ieri sera si è fatta vedere ma è comunque necessario intervenire per rimuovere la freccia che potrebbe fare infezione».

Tra oggi e domani, secondo quanto assicurato a Morena, dovrebbe essere organizzato il servizio di cattura per poter medicare l’animale in sicurezza: «Non è una cosa facilissima, mi hanno spiegato che dovranno intervenire con reti e fucile per l’anestesia e dunque è un’operazione che va organizzata».

Morena dà voce anche alla preoccupazione di quanti, come lei, abitano nei boschi di Pogliana, Bisuschio e dintorni o li frequentano abitualmente: «E’ la prima volta che capita, anche se l’anno scorso c’era stato quel brutto episodio del cervo decapitato per portare via i palchi – dice – E’ comunque preoccupante sapere che c’è qualcuno che gira per i nostri boschi armato di balestra».