Nuova strada a Crenna e sottopasso alle Azalee, in consiglio l’ultimo passaggio

Due nuove opere al via a Gallarate. O meglio: all’ultimo passaggio burocratico, la Variante al Pgt necessario per avviare gli interventi.

Le due opere sono da un lato il nuovo accesso al “quartiere” di via Indipendenza a Crenna (con sbocco su via Bertacchi), dall’altro il sottopasso della ferrovia tra le Azalee e la zona di via Curtatone, inserito all’intrno del più ampio progetto di rigenerazione dei quartieri Cascinetta-Crenna “”Grow 29”, incentrata soprattutto sul nuovo polo scolastico.

La Variante al Pgt verrà votata nel prossimo consiglio comunale, previsto giovedì 28 settembre, mentre il provvedimento è stato esaminato preventivamente in Commissione Urbanistica (con voto favorevole della maggioranza e di Più Gallarate, con astensione delle opposizioni).

Nel frattempo i due interventi devono fare anche i conti con l’aggravio di costi, legato all’inflazione galoppante.

La nuova strada di accesso al quartiere di via Indipendenza a Crenna

La breve strada di collegamento tra via Indipendenza e la via Bertacchi è stata già esaminata più volte, ma l’intervento era stato stoppato da una sentenza del Tar che aveva imposto di ripartire quasi da zero.

L’opera di mediazione con i proprietari di terreni che si opponevano ha consentito all’assessore Sandro Rech – come emerso già nell’inverno scorso – di arrivare ad un accordo, per cui si passa ora alla variante.

Il valore complessivo dell’opera (una strada in discesa di un centinaio di metri) era preventivato in 250mila euro, interamente coperti da fondi regionali. Ma nel frattempo c’è stato un ulteriore aggravio di spesa – come per tutte le opere – che richiederà al Comune di investire 100mila euro di fondi propri.

Il sottopasso tra Azalee e Cascinetta

Il sottopasso tra via dei Salici (Azalee) e via Curtatone (Cascinetta) fa parte del più ampio intervento di rigenerazione che tocca i quartieri di Cascinetta e Cajello e, in parte minore, anche il quartiere Azalee.

Per realizzare il sottopassaggio dei due binari della ferrovia Gallarate-Varese servirà un milione di euro, inseriti nel finanziamento complessivo. La Variante al Pgt serve anche per rendere espropriabili alcuni terreni privati che rientrano nelle aree interessate dall’opera, anche se pare si arriverà a una cessione bonaria.

I progetti aperti a Gallarate

Va ricordato che sono numerosi gli interventi previsti a Gallarate, spesso attivati per intercettare fondi da realtà esterne (soprattutto Pnrr).

Oltre alle due opere più sopra citate, i due cantieri principali attesi sono quelli per le due nuove scuole unificate, quella di Cascinetta-Cajello e quella di Madonna in Campagna-Arnate, finanziate da diversi percorsi Pnrr (ma serviranno anche risorse aggiuntive, a carico del Comune).

È per ora interamente a carico del Comune l’investimento da 7 milioni di euro per il palazzetto dello sport previsto a Moriggia, anche se si spera di intercettare risorse dal bando Sport e periferie.

Altri interventi di grande portata sono il sottopasso della ferrovia a Crenna (oltre 3 milioni di euro), sostitutivo dell’ultimo passaggio a livello, e la nuova rotatoria su viale Milano, anche questa pre-finanziata da Piano Marshall di Regione Lombardia al pari dei due interventi a Crenna.

Il progetto del sottopasso di via Bolivia, sostitutivo del passaggio a livello nella zona bassa di Crenna

Molte delle risorse necessarie vengono appunto da bandi e risorse esterne, anche se dalle file dell’opposizione il consigliere Cesare Coppe aveva già posto il problema degli aumenti che rischiano di pesare sulle casse del Comune (Coppe aveva chiesto di ragionare sulle priorità): se infatti i contributi vengono concessi sulla base di un progetto, negli ultimi due anni gli aumenti legati a costo delle materie prime e inflazione sono diventati particolarmente rilevanti.