Nuove Strade per la genitorialità: supporto e formazione per mamme e papà

Supporto psicologico e percorsi di formazione per mamme e papà sono il binario dell’impegno per sostenere la genitorialità in questi difficili tempi post pandemia. Promotrice dell’iniziativa è la cooperativa LaBanda nell’ambito del progetto “Nuove Strade”, finanziato dalla Fondazione Cariplo, in collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona e con il Centro Studi Riccardo Massa.

Sportello Genitori: un sostegno professionale online

Per affrontare le sfide dell’adolescenza e della crescita dei propri figli, viene messo a disposizione delle mamme e dei papà uno Sportello Genitori, guidato da una psicologa specializzata.

Il servizio offre ai genitori uno spazio sicuro per esprimere preoccupazioni e ricevere supporto professionale.

Lo Sportello Genitori – gratuito e ad accesso libero, fino ad esaurimento posti – sarà attivo a partire da giovedì 5 ottobre e si svolgerà online, quindi con modalità a distanza, per garantire la massima accessibilità e comodità.

Maggiori informazioni disponibili sul sito del progetto Nuove strade a QUESTO LINK.

Corsi e Percorsi: Formazione per Genitori

Il programma “Corsi&Percorsi” comprende una serie di corsi condotti da esperti per aiutare i genitori ad affrontare le sfide dell’educazione dei figli adolescenti e preadolescenti.

I corsi si concentrano su tematiche cruciali e saranno tenuti da docenti esperti in un ambiente riservato, accogliente e interattivo, sviluppandosi su 4 o 5 incontri serali di circa 2 ore ciascuno.

La partecipazione è a numero chiuso e sino ad esaurimento posti.

Le prime 4 tappe di “Corsi&Percorsi si terranno a Castellanza, in Viale Lombardia 55 presso “La corte del Ciliegio”, secondo il programma riportato qui di seguito.

-Martedì 10, 17, 24 ottobre, 7 novembre

GENITORI DI FUTURI ADOLESCENTI…

Si comincia subito! per non aspettare e “sapere cosa ci aspetta”.

-Giovedì 19 ottobre, 2, 9, 16, 23 novembre

PER OGNI RUOLO UN POSTO

Mettiamo in scena quello che succede a cena. Il significato e l’importanza di creare un tempo e uno spazio in cui comunicare.

Spunti, riflessioni e anche un pizzico di role-play!

-Mercoledì 8, 15, 22, 29 novembre, 6 dicembre

RAGAZZI IN GRUPPO

Prove generali di costruzione di legami e di conflitti. Il baricentro si sposta dalla famiglia al gruppo dei pari. Occorre trovare un nuovo equilibrio.

-Martedì 14, 28 novembre, 5, 12, 19 dicembre

LE RICETTE E LE ETICHETTE NON FUNZIONANO!

L’educazione non è matematica: mai semplificarla! Ognuno alla ricerca del proprio stile genitoriale.

Corsi e Percorsi per genitori nel 2024

Con il nuovo anno verranno attivati altri 7 corsi specifici su tante altre tematiche.

SOCIAL CODING

Trovare i codici di accesso al mondo digitale vissuto dai nostri ragazzi, per comprenderne i limiti e le regole e accompagnarli nelle sue opportunità.

DISTANZA DI SICUREZZA

Alla soglia dell’adolescenza, tracciare e rispettare i confini per trovare una nuova vicinanza tra genitori e figli.

“VOI SIETE L’ARCO DAL QUALE, COME FRECCE VIVE, I VOSTRI FIGLI SONO LANCIATI IN AVANTI!” – K. Ghilbran –

I giovani uomini e le giovani donne hanno il diritto e il dovere di errare: parliamo di come trasformare quella che talvolta è una sensazione di fallimento in forza che sostiene il volo.

A.A.A. OFFRESI SPAZIO PER PAPÀ!

Desideri e linguaggi paterni

ISTRUZIONI PER LEGGERE LA DIAGNOSI DEI NOSTRI FIGLI

I significati, le finalità, il modo per affrontarla e integrarla

RADIOFREQUENZE SUBSONICHE PER SINTONIZZARSI SUL DISAGIO ADOLESCENZIALE

L’ascolto e il valore del non detto nella pre-adolescenza e nell’adolescenza per tornare a parlarsi con nuove modalità e nuovi tempi

MASCHIO, FEMMINA, NON SO

Troviamo le parole per dirlo

Come partecipare a Corsi e percorsi per genitori

Per le iscrizioni si può inviare una mail a nuovestrade@labandacoop.it oppure compilare l’apposito form sul sito a QUESTO LINK

Insieme, stiamo creando nuove strade per sostenere e formare genitori nell’importante e complesso compito dell’educazione.

Un futuro sereno inizia da casa.