Openjobmetis tra alti e bassi, ma alla lunga batte Cremona

Dal nostro inviato – Si chiude con un sorriso (e con la prima vittoria contro una squadra di Serie A) il precampionato della Openjobmetis che sul neutro di Desio piega 105-101 Cremona al termine di una battaglia ricca di alti e bassi, prodezze e cilecche.

Vince, tutto sommato, con merito la squadra di Bialaszewski pur partendo di rincorsa con un primo periodo da dimenticare, nel quale concede 36 punti al una Vanoli in modalità “spara spara” (e “segna segna”) contro una difesa di cartavelina. “Biala” non sbraita ma dal momento in cui si riparte la OJM è ben differente.

Risolti (momentaneamente) i problemi a guardia del canestro i biancorossi regalano scampoli di basket simili allo scorso anno: corsa, tiri rapidi, canestri fulminanti dall’arco. A cavallo dell’intervallo sembra ricomposta la magia ma questa squadra ha – ovviamente – ancora tante cose da regolare e così si fa riprendere e controsorpassare da una Cremona che non ha il play titolare (Bone è tornato negli USA e non si rivedrà: il GM Conti sta pescando in G-League) ma ha qualità diffuse e non intende mollare.

Al momento giusto, con il traguardo in vista, riecco uno sprint biancorosso guidato da due dei migliori in campo, Shahid e Woldetensae, ben affiancati da Hanlan e McDermott (votato MVP al palasport). Non sbagliamo a scrivere che è questo quartetto a trascinare i biancorossi al successo nonostante l’assalto finale cremonese che si è fermato sul ferro nel tentativo da sotto di Golden a 10” dalla conclusione.

Foto A. Ossola

Il Trofeo Lombardia lascia quindi in dote alcune certezze e qualche punto di domanda: a livello globale quello principale è – appunto – la difesa di squadra: le difficoltà non paiono ascrivibili ai singoli ma piuttosto a meccanismi e regole ancora da rodare. Anche a rimbalzo (non ci sono i dati: in tilt il sistema statistico) c’è ancora tanta strada da fare con Cauley-Stein ancora troppo solo là in mezzo.

Il pivot appare in (moderata) crescita: la sua partita è tutt’altro che scintillante, però le sue braccia lunghe si fanno sentire quando bisogna sporcare palloni, che siano in transito in area o diretti al canestro. In attacco Professor Trill vive di scarichi (tante schiacciate) ma dà l’impressione di accontentarsi, di non voler accentrare il gioco su di sé. Anzi, più di una volta preferisce passarla sul perimetro (cosa che gli riesce bene) senza quasi guardare il canestro. Servente al pezzo di lusso, pur in condizione ancora ampiamente migliorabile.

Chi invece si vede proprio poco è Gabe Brown: il più giovane degli americans fatica ancora tanto a coprire il campo. Dopo una fiammata iniziale, sparisce dal vivo del gioco: basta punti, poco contributo a rimbalzo, un’altra serata anonima. Ci sta, per età ed inesperienza europea, ma da qui alle prime partite ufficiali serve un cambio di passo.

Ora la squadra si prepara all’altura: da lunedì Hanlan e soci saranno a Gressoney St-Jean, ormai tradizionale appuntamento per affinare fiato e muscoli. Nel paese valdostano Bialaszewski e i suoi collaboratori dovranno mettere a punto quei meccanismi necessari per andare in Turchia con ambizione. La rincorsa è cominciata.