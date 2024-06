“Terra e Laghi” porta a Desio “Giulietta e Romeo”

Da uno studio su “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare

Di e con Silvia Priori e Roberto Carlos Gerbolès

La più bella storia d’ amore che sia mai stata raccontata! Più di 350 repliche in tutta Europa.

In scena due anime, quella di Giulietta e di Romeo, che accanto al loro sepolcro tentano di risvegliare i loro ricordi e di ripercorrere a ritroso la loro breve e tumultuosa esistenza per carpirne i significati più profondi e per scoprirne le trame più nascoste. Una sorta di analisi retrospettiva in cui le due anime, rivivendo i momenti salienti della loro storia, cercano di trovare un perché alla loro tragedia, alle parole non dette, ai silenzi e alle paure.