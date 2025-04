Incendio in un deposito di materie plastiche a Desio. Vigili del Fuoco al lavoro

Questo pomeriggio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Desio (MB) in via Gaetana Agnesi, per un vasto incendio che ha coinvolto un capannone adibito alla lavorazione di materie plastiche. A causa della natura dei materiali interessati, è stata prontamente attivata ARPA Lombardia per il monitoraggio della qualità dell’aria.

Dal Comando di Monza e Brianza sono stati inviati sul posto numerosi mezzi e squadre per contenere le fiamme e le esalazioni.

Dal Comando di Varese è stato inviato: ⁠un’unità mobile protezione vie respiratorie. Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente complesse a causa del materiale infiammabile presente. L’incendio è stato circoscritto grazie al massiccio dispiegamento di uomini e mezzi. Al momento non si registrano feriti.

Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica sono tuttora in corso.