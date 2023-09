Piazza Libertà a Luino: a novembre la conclusione dei lavori

(Giovanni Saturnino Anna Quarto)

I lavori per migliorare il sistema fognario con una vasca di prima pioggia sotto Piazza Libertà a Luino, condotti da Alfa srl, stanno giungendo alla conclusione, e un nuovo capitolo, a partire da novembre, sta per iniziare per questo importante spazio pubblico.

Alfa srl, società che gestisce il Servizio Idrico Integrato in Provincia di Varese, ha effettuato un notevole progresso nella costruzione della vasca di prima pioggia, un elemento chiave per gestire in maniera efficiente le acque meteoriche durante le precipitazioni. Oltre ai lavori di scavo e costruzione della vasca in sé, ora è in atto l’installazione di apparecchiature tecnologiche di rilevamento e controllo, che renderanno il sistema di raccolta delle acque ancora più sofisticato ed efficace. Tuttavia, ci sono ancora alcune tappe importanti da superare prima del completamento del progetto, tra cui alcuni collegamenti verso lago e verso la fognatura.

Ma perché tutta questa opera è così fondamentale? La risposta, già nota, è legata a due infrazioni comunitarie che il territorio di Luino deve risolvere entro dicembre 2024. La costruzione di questa vasca di prima pioggia, insieme a tutti gli interventi effettuati in questo periodo, rappresenta quindi un passo essenziale verso il raggiungimento di questi obiettivi, contribuendo così a migliorare la qualità della vita nella città e ad assicurare che Luino rimanga in linea con le normative comunitarie.

La piazza, completata di tutti i lavori, potrebbe essere già consegnata a novembre, così permettendo al Comune di dare il via alla riqualificazione completa della stessa, che verrà effettuata in due lotti. L’idea della nuova Piazza si basa su alcune linee fondamentali, che puntano alla sostenibilità ambientale, alla progettazione dell’illuminazione degli spazi pubblici, alla cura particolare delle forme di accessibilità sostenibile alla città e alla sostenibilità sociale.