A Luino Alfa srl incontra i residenti, “I lavori previsti saneranno le infrazioni comunitarie”

«Siamo qui principalmente per spiegare perché Alfa srl sta facendo tutti questi interventi sul territorio di Luino».

Nella giornata di martedì 5 aprile a Palazzo Verbania primo incontro pubblico organizzato dalla società Alfa srl e dal Comune di Luino per aggiornare tutta la cittadinanza rispetto allo stato di avanzamento dei lavori sul territorio.

Il primo di una lunga serie, che ha da subito dato l’opportunità ai cittadini presenti in sala e a quelli connessi da casa, di capire in modo più approfondito tempistiche e modalità circa la modellazione e il successivo ampliamento e completamento della rete fognaria di Luino. Tra i relatori il sindaco di Luino Enrico Bianchi, il presidente di Alfa srl Paolo Mazzucchelli e due tecnici della società.

Ad aprire l’incontro lo stesso Mazzucchelli che ha spiegato nel dettaglio la necessità e l’urgenza di realizzare determinate opere sul territorio di Luino. «Alfa ha come obiettivo quello di risolvere le infrazioni europee comunitarie e Luino è l’unica cittadina in tutta la provincia di Varese che ne ha aperte ben due, ecco perché siamo intervenuti con la massima priorità. Dobbiamo necessariamente risolverle entro dicembre 2024, è il termine ultimo che abbiamo per completare i lavori sul sistema fognario».

Ma quali sono le principali problematiche che hanno portato all’attivazione di queste infrazioni? A darne notizia Dario Sechi, responsabile area tecnica di Alfa srl: «Tra quelle più importanti sicuramente la presenza di acque “parassite“ con elevato trasporto solido, numerosi e frequenti collegamenti tra acque nere e acque meteoriche all’interno della rete fognaria e scarichi frequenti delle reti bianche miste alle nere direttamente nel lago Maggiore. Da questi dati siamo partiti e grazie ai rilievi, durati un anno e mezzo a partire dal 2018, della rete fognaria, abbiamo potuto procedere nello sviluppo di tutti gli interventi di progettazione necessari per adeguare il sistema fognario di Luino, ai sensi dei nuovi regolamenti regionali».

Con l’obiettivo di arginare queste criticità Alfa srl costruirà nuovi tratti di rete fognaria e sdoppierà quelle che attualmente sono fognature unitarie, cioè che presentano un’unica tubazione in cui finiscono sia le acque nere che quelle bianche. «Saranno interventi che creeranno qualche disagio e che metteranno la città a soqquadro, ma sono opere di fondamentale importanza per la nostra comunità», ha detto il sindaco Enrico Bianchi.

Sono otto gli interventi individuati dalla società Alfa srl per risolvere, entro due anni, le due infrazioni comunitarie che presenta il territorio di Luino. Questo per un investimento totale di 6 milioni di euro, di cui 4,8 riguardano i lavori effettivi.

Tra queste opere si trova anche quella più discussa in città, ovvero la realizzazione della vasca di prima pioggia in piazza Libertà.

«Un’opera importante e impattante per quanto riguarda il progetto di adeguamento del sistema fognario del Comune di Luino – ha spiegato l’ingegnere Sechi – complessivamente stimiamo che i lavori di realizzazione della vasca in cemento armato si concludano entro 10 mesi e definitamente entro maggio 2023. Le fasi realizzative sono suddivise in tre step: realizzare i diaframmi, cioè muri molto profondi che vanno a compartimentare il perimetro rettangolare della vasca, un tappo di fondo, che permette di evitare la risalita dal fondo dell’acqua proveniente dal lago e, infine, per quanto riguarda la parte di ingegneria civile, la realizzazione di uno scavo e la costruzione della vasca all’interno dei diaframmi».

Inoltre, a causa di alcune modifiche progettuali richieste dall’amministrazione di Luino, per garantire il doppio senso in via della Vittoria, il ripristino dello stato dei luoghi sarà in parte a carico del Comune luinese e in parte a carico di Alfa. Chiarito come la vasca verrà realizzata e chi contribuirà economicamente in questo, rimane ancora un punto di domanda su come invece verrà riconsegnata la piazza dopo la conclusione dei lavori, «Dobbiamo ancora definire la progettazione finale – ha risposto il primo cittadino, sollecitato dalle diverse domande in tema provenienti dal pubblico – ciò che pensiamo è che potremmo fare un bel lavoro mantenendo una semplicità di fondo e ci stiamo attivando, non appena approveremo il bilancio, per affidare il progetto. Sulla piazza c’è la nostra massima attenzione».

«Con l’amministrazione, l’Ufficio Tecnico e la Polizia locale, ci stiamo incontrando ogni quindici giorni per confrontarci e per trovare insieme il modo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini», ha continuato ancora l’ingegnere Sechi.

«In questo momento è la cosa fondamentale – ha concluso Bianchi – è chiaro che questi lavori incideranno sulla viabilità e sulla vita della città ma proprio per questo se sarà necessario ci incontreremo più spesso e cercheremo di essere più attenti a tutte queste difficoltà».

Sono state diverse poi le domande poste dai cittadini in sala, anche rispetto ad alcune criticità presenti sul territorio, che alla fine della serata hanno trovato risposta.

Presenti tra il pubblico anche l’amministratore delegato di Alfa Elena Bardelli, il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera e l’assessore Maria Sole De Medio, entrambi del Cda, e numerosi consiglieri e assessori dell’attuale e precedente amministrazione.