Le sirene del Lago Maggiore cantano nei gialli di Rossana Girotto

Ci sono persone che sostengono che i laghi siano tetri. Anche nelle più belle giornate di primavera non possono fare a meno di notare quell’ombra sottile che si estende sotto il filo dell’acqua e che oscura tanto la linea dei paesaggi quanto la leggerezza dei pensieri. Chi l’ha vista, ha ben presente dunque che cosa sia “Il fascino oscuro del lago” esattamente come recita il sottotitolo del libro “L’abbraccio della sirena” della scrittrice – o meglio, poetrice, per usare l’espressione ricamata su misura da Andrea Pinketts – Rossana Girotto.

In questa raccolta di racconti anche il Lago Maggiore si mostra come il personaggio di un noir, uno dei quelli che all’inizio sembrano marginali ma il cui ruolo emerge soltanto nelle pagine finali. Sette storie, accompagnate dalle illustrazioni di Tiziano Riverso, che si snodano tra i borghi rivieraschi, piccoli e non, le passeggiate che seguono la costa e che sembrano fatte apposta per conciliare i pensieri, i grandi alberghi di un lusso quasi remoto e a portata di pochi e gli scorci di paese che sembrano così lontani e quasi sospesi in un tempo indefinito.

Stresa, Ranco, Cannobio, Cannero, Luino: Rossana Girotto questi luoghi li racconta così bene perché così bene li conosce e la sua penna tinge di giallo i paesaggi che agli occhi di un visitatore potrebbero sembrare soltanto panorami per una bella fotografia. Eppure è proprio tra la bellezza di casa nostra, che nel libro si snodano una serie di misteri da risolvere, in una trama invisibile che lega sette storie diverse e dove tutto è raccolto nell’abbraccio della sirena. Si dice che, abbandonandosi a quel fascino oscuro del lago, qualcuno riesca anche a sentirla cantare.

Giovedì 13 marzo alle ore 21.00, lo spazio Materia ospita l’evento “Lago Maggiore, terra di narratori”, una serata dedicata alla letteratura con la partecipazione di tre autori che hanno raccontato, in modi diversi, storie con il lago come sfondo.

Protagonisti dell’incontro saranno Luca Attrattivo, autore di Cimicefarfalle, Lorenzo Franzetti, con Casciaball – Vita di un pescatore di storie, e Rossana Girotto, autrice di L’abbraccio della sirena. Il fascino oscuro del lago.

