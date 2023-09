Rigoni di Asiago compra Ambrosiae, la prima colazione biologica è servita

Un’azienda pioniera nel mondo del biologico e con un secolo di vita alle spalle e una giovane società benefit hanno trovato un accordo di compravendita importante nel settore alimentare. La Rigoni di Asiago srl ha infatti annunciato l’acquisizione di Ambrosiae srl, azienda di Monteprandone (Ascoli Piceno) che dal 2014 produce snack e cibi per la colazione, creati con ingredienti naturali, vegetali, biologici, lavorati in modo innovativo, senza cottura e il più delicatamente possibile per garantire e preservare i nutrienti di cui sono naturalmente ricchi. (Foto di BeHappyTravel da Pixabay)

Rigoni di Asiago srl, nata e cresciuta sull’Altopiano di Asiago (Vicenza) un secolo fa e da altrettanti anni saldamente in mano alla famiglia Rigoni, ha un fatturato di 138 milioni di euro. L’ingresso nel 2018 della società di private equity Kharis Capital, con una quota di minoranza, ha permesso all’azienda di rafforzarsi sui mercati internazionali.

Con l’ingresso di Ambrosiae, l’azienda punta a rafforzare la propria presenza nel mercato e a divenire il player di riferimento nel mondo della prima colazione e degli snack biologici in Italia, sui mercati Europei e su quelli Internazionali. Il know how e la passione per la qualità e la sostenibilità delle due aziende si riuniranno in un’unica anima, la cui strategia di crescita è legata al potenziamento produttivo e dei servizi, all’ottimizzazione dei processi, all’espansione sui mercati internazionali e all’innovazione.

Ambrosiae è la seconda acquisizione di Rigoni di Asiago srl, che segue la prima, avvenuta in Francia nel 2022, siglata con Saveurs&Nature, cioccolateria artigianale ben presente nel mercato del biologico, con il talento della bontà.