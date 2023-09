Ripartono a ottobre i corsi di Unitre a Tradate

Il 2 ottobre 2023 ricominciano i corsi all’Università delle Tre Età di Tradate (Unitre). L’offerta è ampia e variegata: 45 corsi di cultura generale, 10 di informatica, 19 di lingue straniere, 27 di attività motorie e 24 di attività pratiche. Vi sono impegnati 71 docenti e gli istruttori della piscina Mioclub di Tradate.

Unitre inoltre organizza per i soci visite guidate a mostre o luoghi di interesse naturalistico, conferenze, presentazioni di libri, gite, secondo un calendario che viene definito durante l’anno.

Chi è interessato a conoscere in modo più dettagliato l’offerta formativa può collegarsi al sito www.unitretradate.it o recarsi nella sede di via Mameli 13 nei giorni 18 e 19 settembre dalle 15 alle 18 per ritirare i libretti stampati con il riepilogo dei corsi, i relativi docenti, gli orari, i costi.

Le iscrizioni ai corsi inizieranno il giorno 20 settembre.

Da quella data e nei due giorni successivi sarà possibile recarsi in sede in via Mameli 13 (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18) per iscriversi. Ci si potrà iscrivere anche attraverso il sito, seguendo le istruzioni.

Il Comitato Direttivo e i volontari che con il loro lavoro sorreggono Unitre si augurano che le difficoltà degli anni del Covid siano definitivamente alle spalle e che l’associazione, che l’anno scorso aveva 650 iscritti, possa ancora crescere, in tutti i sensi.