Ripulito il parco La Fornace di Albizzate con i volontari e i dipendenti Leroy Merlin

È stato ripulito il parco la Fornace di Albizzate, raccogliendo 192 chili di rifiuti tra cartacce, bottiglie di plastica, lattine e ogni genere di rifiuto solido irresponsabilmente abbandonato. L’iniziativa ha avuto luogo sabato 16 settembre grazie all’impegno dei collaboratori del negozio Leroy Merlin di Solbiate Arno che, insieme ai volontari e con la collaborazione dell’amministrazione del comune di Albizzate e l’associazione 4dogs, hanno partecipato al World Cleanup Day.

Lanciata dalla ONG Let’s Do It, ogni anno il World Cleanup Day coinvolge decine di migliaia di persone di tutto il mondo in una grande azione civica, con l’obiettivo di contribuire a combattere il problema globale dell’inquinamento causato dall’abbandono dei rifiuti solidi. Anche quest’anno un ottimo risultato in termini di partecipanti: sono stati infatti 30 – tra collaboratori, cittadini, volontari di realtà non profit locali, dipendenti di aziende partner e fornitori – le persone che hanno aderito all’iniziativa, accogliendo con entusiasmo l’invito a compiere un grande gesto di utilità per il territorio.

La partecipazione dell’azienda al World Cleanup Day nasce dall’impegno dei Comitati del Cuore, gruppi di lavoro presenti in ogni negozio Leroy Merlin Italia e composti da persone animate dal desiderio di mettere la propria voglia di fare a disposizione della comunità locale: collaboratori del negozio, ma anche clienti sensibili ai temi sociali, partner e realtà non profit che collaborano con l’azienda per la realizzazione di progetti di impatto.

Attraverso il coinvolgimento attivo dei Comitati del Cuore, Leroy Merlin si impegna quotidianamente a promuovere un cambiamento positivo, concentrandosi sulla promozione di azioni concrete nel corso dell’anno.

Andrea Lombardi, Store leader del negozio di Solbiate, ha dichiarato: “Con grande orgoglio per il terzo anno consecutivo il nostro punto vendita partecipa al World CleanUp Day. L’attenzione al territorio e la collaborazione con gli abitanti sono per noi fondamentale per creare cultura e responsabilità ambientale. L’ambiente che ci circonda è la nostra casa”.

Alessio Pozzi Delegato Comunale Ambiente, Protezione Civile e decoro urbano, ha aggiunto: “Esperienza molto positiva che ha visto agire in sinergia le forze messe in campo da Leroy Merlin che da sempre ha una forte vocazione per le tematiche ambientali e le realtà del nostro territorio come la protezione civile e l’Albizzate 4 dogs. Giornata uggiosa ma che non ha spento l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco per una lodevole iniziativa.”