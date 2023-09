Sagra di Santa Croce a Marnate, sempre un successo

Ancora una volta Pro loco Marnate ha fatto centro. La Sagra di Santa Croce si è confermata un successo di pubblico ed entusiasmo, per la gioia dei tanti volontari capaci di organizzare un weekend ricco di appuntamenti interessanti.

Nonostante la concomitanza con altre amate feste in valle Olona, tante le persone che sabato sera hanno scelto Marnate per la loro cena, per ascoltare la musica e danzare, senza tralasciare i diversi appuntamenti in programma domenica, fra Motivational Walking, festa della Protezione civile e animazione per i bambini.

Ai fornelli, alle casse o al servizio pulizia dei tavoli i volontari dell’associazione, che continua a contare sull’impegno dei soci più anziani e sull’entusiasmo delle nuove leve (Qua l’articolo in cui descrivevamo le dinamiche generazionali nel gruppo, scritto in occasione del Girinvalle).

Complimenti dunque a tutti i protagonisti di questo amato evento.

