Nizzolina, Madonna dell’Albero, Gerbone, Santa Croce: è tempo di sagre in valle Olona

Finisce il mese di agosto e alla malinconia per il termine del periodo estivo, rispondono le sagre che animano il mese di settembre.

Apprezzate, attese, costituiscono ogni anno un appuntamento irrinunciabile per i cittadini, ma anche per chi risiede in altri comuni e ormai conosce questi eventi capaci di coniugare fede e divertimento, fra devozione e momenti di spensieratezza.

NIZZOLINA

Ad aprire le danze sarà la festa di Santa Maria Nascente, nella frazione marnatese di Nizzolina, giunta alla 46esima edizione.

Si tratta di uno dei ritrovi più amati del circondario, diventata famosa anche nei paesi limitrofi per la bontà delle frittelle, la particolare magnificenza dello spettacolo pirotecnico e per la tenerezza che la statua di Maria Bambina sa ispirare, nella chiesa nizzolinese.

L’appuntamento è per il weekend dal 1 al 4 settembre, con i sempre partecipati momenti di preghiera e quelli di festa, fra musica e animazione, senza dimenticare gli anziani del paese: come da tradizione ci sarà un aperitivo offerto a tutti i pensionati.

PROSPIANO

Un Santuario immerso nel verde del Bosco del Rugareto, esterno rispetto al centro abitato, eppur amato dai prospianesi e dai gorlesi: la Festa della Madonna dell’Albero torna anche quest’anno a ravvivare tutta Gorla Minore.

Momenti religiosi suddivisi fra le celebrazioni in Santuario e nella chiesa in paese: il passaggio avverrà come di consueto con la tradizionale benedizione delle auto, che accompagneranno poi la statua della Vergine Maria per le strade del paesino della valle Olona. L’evento del lunedì sera richiama i fedeli riuniti in preghiera, unendo un pizzico di folklore e di tradizione – il rito richiama i momenti del passato in cui si portavano a benedire buoi e animali da trasporto.

Oltre a questo, è prevista domenica pomeriggio animazione per i bambini e per tutto il weekend la cucina sempre aperta, che richiama tutti alla condivisione e all’allegria, quest’anno anche con momenti dedicati al ritorno del Palio in paese.

Appuntamento a partire dal 9 settembre.

GERBONE

La frazione olgiatese è pronta ad un weekend di festa con la tradizionale festa del Gerbone, organizzata dalla Parrocchia di San Giovanni Bosco. Il 55esimo dalla fondazione della parrocchia di Olgiate Olona e il 25esimo di dedicazione della Chiesa saranno gli eventi a cui saranno dedicati i festeggiamenti.

Oltre ai momenti religiosi, fiaccolata e Santa Messa solenne, proposte serate danzanti, ristoro e animazione.

Appuntamento il 9 e il 10 settembre.

Sagra del Gerbone 2023

MARNATE

Di anno in anno la sagra di Santa Croce consolida il suo successo e la grande partecipazione dei marnatesi (e non solo) alle funzioni religiose prima e ai momenti di festa alle scuole medie, poi, coordinati dalla sempre attiva Pro loco Marnate, che anche per questa manifestazione conterà dell’entusiasmo dei suoi volontari, dagli esperti ai giovanissimi.

Fra gli appuntamenti da non perdere, la Motivational Walking e l’evento Aiutiamo, in collaborazione con la Protezione civile. Oltre a questo, attese come sempre le celebrazioni religiose in Parrocchia e i momenti di festa e ristoro.

Appuntamento a partire dall’8 settembre.