Anziano muore schiacciato contro il cancello a Castelveccana

I vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti a Castelveccana, per soccorrere un anziano rimasto schiacciato tra il suo veicolo e un cancello. L’uomo – Vittorio Bruno Tondo, classe 1928 – è purtroppo morto per le ferite riportate. (foto dai Vigili del Fuoco)

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire nei dettagli, ma è presumibile che il freno a mano non fosse tirato o che non funzionava correttamente. Il tragico incidente è successo in via Europa 107 alle 17.15 di oggi, lunedì 29 aprile: sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate e un’automedica, attivati in “codice rosso”.

Articolo aggiornato alle ore 19.00 di lunedì 29 aprile 2024