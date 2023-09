Skin Longevity: i segreti per raggiungere “l’eterna giovinezza

Nessuno vuole invecchiare; come cantava Alphaville nel 1984 “Forever Young, I want to be Forever Young”. E non è certo l’unica voce che dice con coraggio di voler restare giovane; lo hanno mostrato VIP e Star del cinema che hanno negli anni subito ritocchi, interventi e trattamenti per provare a rallentare il naturale decorso degli anni.

Ma la skin longevity esiste davvero? Esistono dei segreti, reali, per poter raggiungere l’eterna giovinezza?

Skin Longevity: cos’è?

Se da una parte concordiamo con Nietzsche che diceva “una tarda giovinezza, è una lunga giovinezza” siamo anche consapevoli di volerla conservare e ovviamente per poterlo fare dobbiamo lottare contro i segni del tempo; è il nostro viso il primo esposto a mostrare l’invecchiamento.

Rughe d’espressione, zampe di gallina, cedimenti sono le prime allarmi che fanno scattare le persone verso un medico estetico o un chirurgo alla ricerca di un “ritocchino”. Oltre all’età biologica e quella percepita, c’è quella che mostriamo che proprio non fa sconti. Al nostro fianco però c’è una continua ricerca in campo scientifico e medico che stanno lavorando all’approfondimento della skin longevity.

Il segreto? Sembra essere la prevenzione. Gli esperti parlano dell’importanza di idratare correttamente la pelle fin da giovani, la possibilità di utilizzare prodotti contro i radicali liberi e magari scegliere integratori naturali specifici per aiutare la produzione di collagene. Ma se tutto ciò non bastasse? Sicuramente la risposta si può trovare nella medicina estetica.

Medicina estetica: l’alleata preziosa per combattere l’invecchiamento

La medicina estetica si distingue dalla chirurgia estetica poiché utilizza tecniche e trattamenti molto meno invasivi; le soluzioni sono immediate ed efficaci ma hanno un costo ridotto, un tempo di recupero molto più rapido e spesso offrono risultati più naturali.

Un medico estetico esperto elabora un piano ad hoc per il proprio paziente; non si limita ad osservare le rughe ma fa un’analisi e uno studio del volto arrivando a comprendere le cause dei segni del tempo e agendo quindi con un ripristino dei volumi e trattamenti studiati per ridare compattezza e combattere i cedimenti.

In medicina estetica la skin longevity si può ottenere con diverse soluzioni: ci sono i trattamenti ad ultrasuoni che lavorano donando un effetto termico alla pelle, il collagene che continua ad essere un alleato prezioso andando a trattare i cedimenti e ridisegnando i contorni del viso con la capacità di non modificare i lineamenti e sempre con gli ultrasuoni si può andare a sperimentare quella che è conosciuta come “medicina rigenerativa”.

A tutto ciò si aggiunge poi il preziosissimo acido ialuronico, un ingrediente in grado di trattare zone specifiche del viso andando ad aumentare il volume o riempire rughette dove necessario. Soluzione simile è data dal filler, iniezioni a con formulazioni a base di idrossiapatite di calcio che possono migliorare l’aspetto del viso.

Non solo medicina estetica, qualche consiglio in più

Oltre ai trattamenti citati che puoi concordare con l’aiuto di uno specialista dopo una visita dettagliata, ti possiamo fornire qualche consiglio in più. Il segreto della longevità parte dal prendersi cura di sé; la prima cosa importante che dovresti fare è avere uno stile di vita equilibrato: non fumare, limitare gli alcolici, fare attività fisica, bere una quantità di acqua sufficiente e soprattutto idratare con creme e sieri la tua pelle. Ultimo trucco che vogliamo darti è quello di non dimenticare la protezione solare, proteggersi dai raggi UV anche in città può fare la differenza!