Sospensione idrica per una notte a Comerio

Lereti, società del gruppo Acinque, ha in corso uno studio di efficientamento della rete idrica del Comune di Comerio. L’obiettivo è ridurre le perdite idriche e migliorare ulteriormente il servizio.

Al fine di consentire una celere e corretta esecuzione delle opere è indispensabile effettuare temporanee sospensioni della distribuzione dell’acqua, in alcuni settori del territorio municipale.

«In questo modo – precisa l’azienda – avremo modo di registrare, per ciascun distretto, informazioni tecniche fondamentali per realizzare efficientamento e riduzione delle perdite».

Le attività di chiusura dell’acqua sono previste tra le ore 22 di martedì 26 settembre e le 6 del mattino successivo. In questo intervallo – informa una nota – potranno verificarsi interruzioni nella fornitura, cali di pressione e opalescenza dell’acqua. Sin dalla notte inizieranno le manovre di riapertura graduale.

Lereti ha preallertato squadre operative per affrontare eventuali problematiche, pronte ad intervenire in maniera mirata e tempestiva per risolvere possibili disagi. Al termine delle operazioni potranno sussistere per qualche ora fenomeni di intorbidimento dell’acqua; l’azienda suggerisce pertanto di fare scorrere l’acqua prima di utilizzarla.

Eventuali richieste di informazioni potranno essere inoltrate al personale dell’Ufficio Reti ai numeri: 0332 290 305 / 0332 290 319 / 0332 290 362 (fra le 14 e le 16). Per segnalazioni urgenti è attivo 24 ore su 24 il Centralino di Pronto Intervento Acqua che risponde al numero verde: 800 508 740.