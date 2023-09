Ternate capitale dei Lego per un weekend

Sono stati tantissimi gli appassionati di Lego che sabato 9 settembre in Villa Leonardi hanno inaugurato Ternatebricks: la mostra dedicata ai famosissimi mattoncini colorati organizzata dall’associazione culturale Trinate Nova.

Galleria fotografica Ternate capitale dei Lego 4 di 6

Tra bancarelle, mostre fotografiche, gare di costruzioni e tantissime creazioni realizzate dagli espositori di Fotografia costruttiva, la mostra si potrà visitare gratuitamente sabato fino alle 23 e riprenderà domenica 10 settembre per tutta la giornata. Accanto alla mostra, Trinate Nova ha organizzato anche altre iniziative per trascorrere il fine settimana a Ternate, a partire dal concerto in programma sabato 9 settembre alle 21 in Piazza Libertà in tributo a Lucio Dalla e Lucio Battisti. Nel corso della serata vi sarà inoltre l’estrazione dei vincitori della sottoscrizione a premi promossa per raccogliere i fondi necessari al restauro della statua di Santa Maria.

«Oggi – ha commentato il sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli – torniamo tutti bambini. Questa mostra è il primo evento dedicato ai Lego che ospitiamo nel nostro paese. Una manifestazione internazionale per cui ringraziamo l’associazione Trinate Nova».

«Siamo felicissime – hanno sottolineato le volontarie di Trinate Nova – di ospitare così tanti visitatori al nostro evento. Siamo anche soddisfatte dei risultati raggiunti dalla nostra iniziativa per il restauro della statua di Santa Maria. Grazie ai tanti ternatese e alle aziende del territorio che ci hanno hanno fornito i premi messi in palio e alle moltissime persone che hanno partecipato comprando i biglietti»