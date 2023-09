Tour operator del Kazakistan ospiti sul lago Ceresio

La Camera di Commercio di Como-Lecco, in collaborazione con le sedi ENIT di Roma e Mosca e la compagnia aerea Neos, ha organizzato un fam trip per 10 Tour operator del Kazakistan del segmento lusso.

Negli itinerari promossi anche una tappa sul Ceresio per conoscere il Lago Smeraldo con le sue bellezze. La delegazione, accompagnata dal funzionario della Camera di Commercio Como-Lecco, Monica Neroni, ha infatti trascorso qualche ora ospite dell’ARIA Retreat&Spa di Porlezza, per poi rientrare a Como e trascorrere una serata in visita alla Lake Como Design Week a Villa Olmo.

Gli operatori hanno avuto l’opportunità di visitare il territorio vivere esperienze uniche.