A Induno Olona torna il Mercato della Terra del Piambello e festeggia i sei anni di presenza in Valceresio

Sabato 14 ottobre edizione speciale del Mercato della Terra del Piambello, che si terrà come di consueto a partire dalle 9 a Induno Olona, in una versione speciale per festeggiare i 6 anni di presenza in Valceresio.

Dalle 9 alle 13, nel piazzale di via Jamoretti, in località San Cassano, ci saranno numerosi produttori locali selezionati da Slow Food Provincia di Varese. Si potranno acquistare tante specialità e prodotti a chilometro zero, tra cui: birra, biscotti, carni bianche, cereali, farine, erbe officinali, formaggi, frutta, marmellate, miele, olio, pane, salumi, pasta, riso, verdure, vino e zafferano. Tutto quelli che si trova sulle bancarelle viene direttamente prodotto da produttori locali e regionali, con i quali sarà possibile colloquiare per scambi d’informazioni ed esperienze.

Proprio per festeggiare il sesto compleanno del mercato, alle 11 il sindaco Marco Cavallin si metterà il grembiule e preparerà il risotto con i prodotti delle bancarelle a km zero. Il “risotto del sindaco” sarà pronto e distribuito a partire dalle 12.

Per ulteriori informazioni, consultare i link: www.mdtpiambello.it e info@slowfoodvarese.it