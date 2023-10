A Ternate arriva il teatro in dialetto con “Pensione ‘o Marechiaro”

A chiudere gli eventi per il mese della Valbossa in Rosa, a Ternate arriva il teatro in dialetto lombardo e napoletano con “Pensione ‘o Marechiaro” di Valerio Di Piramo. Lo spettacolo a cura della compagnia teatrale di Mercallo Gnocc&Purpett è in programma per venerdì 3 novembre alle 20.45 nella struttura coperta del Parco Berrini.

“Pensione ‘o Marechiaro” è una commedia in due atti ambientata nella portineria di una pensione a due stelle. La vicenda prende il via dall’arrivo di una coppia di milanesi, Carla e Mario Altomiri, pronta a trascorrere un breve periodo di ferie a Genova.

Le offerte raccolte dallo spettacolo saranno devolute a sostegno delle donne e alla lotta contro il tumore al seno. L’evento è organizzato con la collaborazione dei Comuni di Mercallo e di Ternate.