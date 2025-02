Incidente stradale a Ternate, un uomo di 79 anni investito in via Roma

Un uomo di 79 anni è stato investito nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 2 febbraio, a Ternate. E’ successo poco dopo le 18 in via Roma, non lontano dall’entrata del Parco Berrini.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’anziano investito. Le sue condizioni sono state valutate in codice giallo, quello di media gravità.

Un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Gavirate ha trasportato il ferito all’ospedale di Cittiglio per ulteriori accertamenti e cure mediche.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri che ricostruire la dinamica dell’investimento e verificare eventuali responsabilità.