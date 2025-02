Da Ternate alla Groenlandia per diventare maestro birraio, la storia di Luca Dal Porto

Le sue radici sono a Ternate, tra i laghi e le colline del Varesotto, ma la sua passione per la birra artigianale lo ha portato fino in Groenlandia, dove ha anche costruito la sua nuova famiglia. Questa è la storia di Luca Dal Porto, che dalla provincia di Varese è partito verso l’estremo nord per inseguire il suo sogno: diventare un maestro birraio e aprire il proprio locale.

Un viaggio iniziato dal Lago Maggiore

Tutto è cominciato vicino alle rive del Lago Maggiore, quando Luca nel 2016 inizia a lavorare al birrificio Diciottozerouno di Oleggio Castello. È qui che Luca ha l’occasione di iscriversi al VLB Berlin: l’istituto di istruzione e ricerca della capitale tedesca punto di riferimento per alcuni dei più noti marchi di birra al mondo.

Tra i banchi del VLB Luca ha conosciuto a Isaac, birraio americano che gli avanza una proposta: trasferirsi in Groenlandia e lavorare nel suo birrificio. Luca accetta, finisce gli studi e dalla Germania si sposta a Nuuk, capitale della Groenlandia, dove entra nella squadra del birrificio Godthaab Bryghus come capo birraio. Ed è proprio qui, tra i venti freddi e le piccole case variopinte di Nuuk, che Luca incontra la donna che diventerà sua moglie e insieme alla quale costruirà la sua nuova famiglia.

Clima rigido e sapori unici

Luca insieme alla squadra del birrificio Godthaab Bryghus di Nuuk

Nonostante il clima artico non sia certo il migliore per la produzione dei cereali e del luppolo necessari per produrre la birra (che devono essere importati), il territorio della Groenlandia offre comunque una ricchezza di ingredienti inaspettati, che nelle mani di un esperto riescono a creare sapori unici.

«Nelle mie birre – spiega Luca – ho usato rosmarino artico, ginepro, mirtilli, ribes nero e alghe. Ogni anno, producevo tre o quattro nuovi tipi di birre ispirati agli stili storici, ma sempre con l’aggiunta di qualche ingrediente locale».

Un gusto che è stato apprezzato anche dall’altra parte del mondo. La Japan lager creata da Luca con la sugar kelp (un’alga diffusa nell’oceano artico e molto utilizzata nella cucina giapponese) è stata richiesta anche dall’ambasciata danese in Giappone.

«La Groenlandia è dove voglio essere»

Al momento Luca si è trasferito in Norvegia, dove lavora per un’azienda specializzata nel settore delle bevande, per imparare e ottenere tutta l’esperienza possibile, con l’obiettivo di aprire un giorno il proprio locale dove gli ospiti potranno gustare non solo le sue birre ma anche i suoi piatti.

E sulla possibilità di tornare in Italia? «Ho un ottimo rapporto – spiega Luca – con i miei parenti in Italia, ma la Groenlandia è dove mi piacerebbe continuare a vivere insieme alla mia nuova famiglia. Dopo così tanto tempo trascorso lontano, tornare nel mio paese d’origine non riuscirebbe a farmi sentire a casa».