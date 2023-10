A Varese apre lo sportello dedicato ai frontalieri

Martedì 24 ottobre aprirà lo sportello dedicato ai frontalieri di Varese. Lo spazio informativo a disposizione di lavoratori ed imprese, sarà gestito dal Comune in collaborazione con i sindacati CGIL, CISL e Uil e fornirà informazioni sul nuovo accordo fiscale transfrontaliero e sulle novità introdotte dalla nuova legge del 13 giugno 2023 che determinerà ulteriori effetti sulla libera circolazione attraverso la frontiera con la Svizzera, attivando strumenti e risorse che potranno essere utilizzati per positive ricadute sul territorio. Si potranno così avere delucidazioni anche in merito alle norme fiscali, sulla sicurezza sociale e sul mercato del lavoro. Spazio anche ad informazioni sui servizi e le opportunità che offre Varese per i frontalieri che risiedono nel capoluogo, o per chi deciderà di trasferirsi in città.

«Lo sportello che aprirà martedì è uno dei punti dell’accordo che abbiamo firmato con i sindacati qualche giorno fa, in seguito all’entrata in vigore del nuovo accordo per i lavoratori in Svizzera – dice la vicesindaca Ivana Perusin –. In città vivono migliaia di frontalieri e rappresentano una forza lavoro importante, per questo siamo sicuri dell’utilità di uno spazio come questo che, grazie alla collaborazione con i sindacati potrà dare tutte le indicazioni necessarie sul nuovo contratto come avrà effetto rapporti di lavoro con la Svizzera e i lavoratori. L’entrata in vigore del nuovo accordo infatti – prosegue la vicesindaca – apre scenari molto importanti e consentirà di sviluppare nuove opportunità, a partire dai servizi come ad esempio quello degli orari delle scuole che stiamo studiando come modulare sulla base delle esigenze di lavori dei frontalieri. Tutto questo e altro potrà essere tema di approfondimento per tutti coloro che decideranno di recarsi allo sportello».

Lo sportello sarà presso lo spazio comunale di via Foresio 5 a Varese e sarà aperto tutti i martedì dalle 16.30 alle ore 18.00. A presidiare il punto informativo saranno i sindacati CGIL, CISL e UIL.