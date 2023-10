A Varese torna il mercatino solidale della San Vincenzo a sostegno di famiglie in grave difficoltà

Se qualcuno in città già pensa ai regali di Natale, non deve perdersi il mercatino solidale organizzato dalla Società San Vincenzo de Paoli di Varese presso la Sala Monsignor Rossi in Piazza Canonica 7.

Il mercatino sarà aperto 28 e 29 ottobre dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 19, lunedì 30 ottobre dalle 15 alle 17 e 31 ottobre e 1 novembre dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 19.

Si potranno acquistare oggetti vecchi e nuovi, ricami, arte sacra, lavori artigianali e golosità: il ricavato sarà interamente devoluto per la “Casa di Emergenza” per mamme e bambini e a sostegno di famiglie in grave difficoltà.