Bimbi all’assalto della meraviglia e messaggi di pace a Cazzago Brabbia

Voleva essere una festa condivisa e diffusa per il paese e lo è stata la Festa della meraviglia di Cazzago Brabbia promossa come momento di accoglienza per i bambini e le famiglie degli alunni iscritti in prima alla scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo.

Per loro, per tutti gli studenti e i residenti del paese, quella di domenica 8 ottobre è stata una giornata piena di allegria, iniziata con i laboratori condotti a scuola, tra aule e giardino, accompagnati da bolle di sapone e dalla musica del giovanissimo duo composto da Paolo Giorgetti alla tromba (ex alunno della Pascoli) e Tommaso Losito al violoncello.

A seguire un pranzo condiviso diffuso per le vie del paese e ancora tanti giochi e tanta musica nel pomeriggio.

Una festa gioiosa che, nonostante la cronaca, non ha rinunciato a portare in paese il messaggio di pace della Giornata della Meraviglia, organizzata per il terzo anno consecutivo dall’associazione ‘Per far sorridere il cielo’ del Claun Il Pimpa.

Il progetto, oltre a regalare un momento di meraviglia a tutti i bambini, è nato per sensibilizzare sulle fatiche portate, in particolare dai bambini, nei paesi che vivono in zone di guerra. Difficoltà spiegate ai bambini con il laboratorio “Le dodici fatiche dei bimbi della guerra” per sperimentare, giocando, il problema della mancanza di acqua. E l’urgenza della pace raccontata a grandi e piccini dalla narratrice Betty Colombo con L’Orcoguerra di Marco Rodari (in arte Il Pimpa).

La festa ha creato uno spazio ludico diffuso, all’aperto per le vie del paese. Uno spazio in cui stare insieme divertendosi e nel quale coltivare emozioni e meraviglia nel pieno rispetto dell’orientamento reggiano e dell’ outdoor education seguiti dalla primaria.

L’idea condivisa e la speranza è che “un bimbo a cui regali meraviglia diventi portatore sano di pace”.