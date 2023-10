Bruce Springsteen torna a Milano: due date allo stadio di San Siro

Il nuovo tour mondiale di Bruce Springsteen farà ancora tappa a Milano. Lo ha annunciato l’entourage del celebre rocker del New Jersey confermando così il ritorno a San Siro, uno stadio in cui il “Boss” ha già scritto pagine di storia rimaste nei cuori dei tantissimi appassionati.

Galleria fotografica Le foto di Bruce Springsteen in concerto al Parco di Monza – Luglio 2023 4 di 23

I due concerti di Springsteen e della sua fedele E Street Band sono previsti per sabato 1 e lunedì 3 giugno 2024, con i tagliandi che saranno messi in vendita da dalle 11 del 3 novembre prossimo per gli iscritti a Live Nation e dal 6 novembre a mezzogiorno sui consueti circuiti di biglietteria online.

L’ultima apparizione del “Boss” da queste parti risale a pochi mesi fa: a fine luglio si esibì infatti al Parco di Monza e di quel concerto vi riproponiamo la nostra galleria fotografica realizzata da Raffaele Della Pace (da cui è tratta anche l’immagine di apertura dell’articolo). In Brianza furono 70mila i fans presenti per la serata conclusiva del calendari0 2023.

Il tour mondiale 2024 è composto da 22 concerti negli stadi e prenderà il via da Cardiff, in Galles, il 5 maggio. Dopo l’esordio la tournée si sposterà in Irlanda del Nord, Irlanda, Inghilterra, Francia, Repubblica Ceca, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia, prima di concludersi a Londra (Wembley) il 25 luglio.