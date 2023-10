Castagne, funghi e mercatini: a Cocquio Trevisago ritorna l’Ottobre Caldanese

In tutti i fine settimana di ottobre la piccola frazione di Caldana si anima con castagnate, bancarelle, stand gastronomici, spettacoli ed escursioni per una delle sagre più amate dell’autunno

A Cocquio Trevisago si dice che non inizia l’autunno senza Ottobre Caldanese. Da questo fine settimana, insieme al cambio dei colori nel Parco Campo dei Fiori, alle prime nebbie sul lago di Varese, all’avvento dei funghi nelle valli e alla caduta dei primi ricci di castagne arriva immancabile la sagra autunnale più storica dell’alto Varesotto.

Da più di 40 anni la piccola frazione di Caldana anima la stagione autunnale aprendo le vie, le piazze ed i cortili ai tanti visitatori che riscoprono luoghi dal sapore di un tempo. A questo tour è abbinata l’offerta di un ricco menù con piatti tipici di stagione, di un affollato mercatino, tanti hobbisti e di un programma di attività culturali variegato e curato.

La manifestazione è da sempre organizzata da un folto gruppo di volontari e amici raccolti in sodalizio all’interno della Soms di Caldana (Società Operaia di Mutuo Soccorso) che si prodigano tutte le domeniche del mese di ottobre ad allestire il paese a festa e a preparare le tante specialità gastronomiche che vengono offerte.

All’interno del Parco Eredi Clivio è possibile trovare lo stand gastronomico dove è possibile gustare tante specialità tra cui il risotto coi funghi porcini e la polenta accompagnata da una vasta scelta di pietanze; ogni domenica poi per stupire gli affezionati degustatori della sagra viene proposto un piatto speciale (trippa, bruscitt, ribollita, cinghiale ecc.). Al parco si potrà trovare anche un primo assortimento di mercatini e banchi artigiani oltre allo stand delle castagne, stand dove i volontari si prodigano a preparare le caldarroste con le macchine speciali brevettate, di cui la Soms negli anni si è dotata ingegnandosi nel far sempre meglio e veloce per poter soddisfare la grande richiesta.

Percorrendo le vie del paese e visitando cortili e angoli del centro storico si possono apprezzare tra un espositore e l’altro i tanti scorci naturali e rurali che Caldana offre. Transitando poi davanti al Teatro Soms, sede delle attività culturali della sagra ottobrina, si potranno visitare le mostre tematiche che ogni domenica vengono allestite al suo interno (il programma di mostre, eventi e laboratori lo trovare qui).

Si prosegue poi il giro ad anello del centro storico, e passando dalla piazza non si può non fare una tappa al Bar della Madonna per assaggiare il castagnaccio e poi al Cantinino per un bicchiere di vino.

Per i visitatori che si vogliono trattenere tutta la domenica si consiglia un giro nei boschi di Cerro a raccogliere castagne e a vedere le statue nel bosco o, tramite i bei percorsi pedonali, raggiungere i paesi limitrofi per visitare la bellezza nascosta del territorio (il Museo Salvini di Cocquio, il Museo Bodini e la Chiesa di San Pietro a Gemonio, le cantine-museo e la rocca ad Orino, ecc.) seguendo i suggerimenti inseriti nella brochure della festa.

Per ogni domenica la Soms ha poi previsto una serie di intrattenimenti ed attività, dalla falconeria agli spettacoli teatrali, dalla torre di arrampicata del Cai alle passeggiate a tema naturale fino ai momenti folkloristici.

E’ tradizione per i partecipanti concludere la giornata in bellezza all’area mercato, recandosi nel Piazzale Tognola dove si potranno degustare ed acquistare le tante specialità agroalimentari del territorio e non solo.

Per coloro che decideranno di passare da Caldana in una delle prossime domeniche sono da segnalare i tanti parcheggi intorno al centro storico e la possibilità di raggiungere la manifestazione anche a piedi; sia raggiungendo in treno la stazione delle ferrovie Nord di S. Andrea e percorrendo la scalinata che porta a Caldana o anche con una bella passeggiata sul sentiero 310 del Parco Campo dei Fiori partendo da una località a scelta tra Orino, Gavirate, Comerio, Luvinate e Velate.

Tra le tante particolarità di questa sagra anche quella legata all’aspetto benefico; i fondi raccolti dalla manifestazione sono destinati come contributo all’estinzione del mutuo che ha permesso alla Soms la ristrutturazione del Teatro nel 2011 (questo grazie anche al Comune di Cocquio Trevisago e a Regione Lombardia) e al regolare funzionamento del Teatro durante tutto l’anno garantendo attività culturali e sociali ai soci e a tutti i cittadini.

Qui potete leggere e scaricare la brochure con tutti i dettagli del programma