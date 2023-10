Circuivano donne sole e malate, giudizio immediato a Busto Arsizio per l’infermiere e altri due

Andranno direttamente a processo i tre indagati per la circonvenzione di incapace nei confronti di due donne, arrestati lo scorso 30 agosto dalla Guardia di Finanza di Varese. Si tratta di Gioacchino Fera, infermiere e mente del gruppo, Andrea Luraschi, architetto, e Giuseppe Santuccione.

I tre sono accusati di aver sottratto oltre un milione di euro a due donne, facoltose ma con fragilità psichiche, che avevano circuito accaparrandosi la loro fiducia e approfittando della loro situazione di difficoltà.

Una delle due era finita totalmente sul lastrico dopo aver venduto tutti i propri beni, secondo la Procura su spinta dei tre, per poi ritrovarsi a vivere in un alloggio popolare per il quale non riusciva nemmeno a pagare le utenze. All’altra l’infermiere aveva fatto credere di avere una storia d’amore con lui. Per il pubblico ministero di Busto Arsizio, Ciro Caramore, vi sono sufficienti elementi di prova per poterli processare senza passare dall’udienza preliminare.

La richiesta è stata inoltrata al giudice per le indagini preliminari che dovrà decidere se sussistono gli elementi. Nel frattempo i legali dei tre avranno 15 giorni di tempo per decidere se chiedere il rito abbreviato oppure l’applicazione della pena.

Anche l’Ordine degli Architetti è intervenuto in merito alla posizione di Luraschi, iscritto a Varese, avviando un procedimento di sopspensione dall’albo.