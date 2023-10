Cybersecurity, un valore aggiunto al tuo curriculum

Nell’era digitale in cui viviamo, la conoscenza della cybersecurity rappresenta una competenza fondamentale non solo per chi si affaccia al mondo del lavoro, ma per chiunque faccia un uso quotidiano della tecnologia nella propria attività lavorativa.

Avere conoscenze base di sicurezza informatica permette non solo di capire i sistemi informativi, ma anche di comprendere appieno quali sono i potenziali rischi ai quali sono esposti i documenti digitali dell’azienda. Vediamo quindi tutti i vantaggi di partecipare ad un corso di cybersecurity.

Cosa sapere sulle attività di cybersecurity

Le attività legate alla sicurezza informatica si estendono su diversi livelli, mirando alla protezione di computer, software, reti e dati digitali. Questo processo di difesa si basa su tre pilastri fondamentali: individui, procedure e tecnologia, formando così una tripla barriera difensiva contro le minacce provenienti dal mondo online.

Inizialmente, è essenziale che gli utenti comuni adottino un approccio consapevole per prevenire e ridurre le minacce. Ciò implica l’adozione di pratiche di sicurezza di base, come la creazione di password complesse, la diffidenza nei confronti degli allegati nelle email e la regolare esecuzione di backup dei dati.

Parallelamente, il personale specializzato deve essere in grado di affrontare anche gli attacchi informatici più sofisticati, poiché tali minacce sono in continua evoluzione. Pertanto, è necessario un costante aggiornamento delle procedure per identificare, proteggere, rilevare e rispondere alle minacce informatiche.

Le tecnologie, d’altro canto, devono essere implementate per prevenire o minimizzare l’impatto di tali rischi. Questo comporta la protezione di dispositivi come computer, router e archiviazione cloud mediante l’adozione di soluzioni avanzate, come firewall di nuova generazione, filtri DNS, software antivirus, protezioni da malware e soluzioni di sicurezza per le email.

Perché partecipare ad un corso sulla cybersecurity

Iscriversi ad un corso sulla cybersecurity è un’occasione vantaggiosa per diverse ragioni, tra cui:

incrementare il valore del proprio curriculum , dal momento che queste competenze sono non solo molto ricercate dalle aziende, ma denota anche una particolare sensibilità nel candidato verso temi così importanti per le imprese;

aumentare la propria consapevoleza , la conoscenza della cybersecurity aiuta le persone a proteggere la propria privacy online;

mettere a disposizione le proprie competenze al servizio delle aziende, le imprese conservano dati sensibili, come informazioni finanziarie dei clienti e dati aziendali confidenziali. Una violazione della sicurezza può comportare enormi perdite finanziarie e danneggiare la reputazione dell’azienda;

avere un requisito per alcune professioni tech, come sviluppatori software, amministratori di rete e analisti di sicurezza informatica, richiedono una solida conoscenza della cybersecurity. Le aziende ricercano professionisti in grado di proteggere i loro sistemi da attacchi.

Queste competenze sono tanto più rilevanti quanto aumentano i casi di cybercrime: è quindi essenziale saper riconoscere e difendersi dagli attacchi come il phishing, il ransomware e altre minacce digitali che sono sempre più sofisticate. Del resto, gli attacchi informatici possono avere un impatto significativo sulla società e sull’economia. Ad esempio, attacchi informatici contro infrastrutture critiche possono mettere a rischio la sicurezza pubblica. La conoscenza della cybersecurity contribuisce a mitigare questi rischi.