Domenico Parisi alla guida del Pd di Cardano al Campo

Il Partito Democratico di Cardano al Campo, durante il congresso del 1° ottobre, ha rinnovato il proprio direttivo eleggendo all’unanimità un nuovo segretario. Sarà Domenico Parisi, trentacinquenne funzionario amministrativo, a ricevere il testimone dal segretario uscente Massimiliano Zocchi, alla vigilia tra l’altro dell’appuntamento elettorale amministrativo previsto nella prossima primavera.

“Nel suo discorso, il neosegretario ha espresso la sua visione per il PD di Cardano al Campo, una forza baricentrica di un’alleanza progressista inclusiva ed aperta ai movimenti civici e moderati che sia in grado di presentarsi unita alle prossime elezioni amministrative di giugno. Il punto di partenza è quello di riprendere il dialogo con la cittadinanza e le realtà presenti sul territorio, in modo da recuperare la fiducia ed il sostegno tra gli elettori dopo periodi difficili per il partito”.

“Da una cosa non si potrà più prescindere: dalla «ricostruzione della casa comune della sinistra di Cardano», nella città di Laura Prati, le forze di sinistra non dovranno mai più ripresentarsi divise. Parisi è ben consapevole delle sfide che lo attendono alla guida del PD di Cardano al Campo, tra cui la più importante è senza dubbio quella rappresentata dalle prossime elezioni amministrative, elezioni che il PD ed i propri alleati sono intenzionati a vincere”.

«Il nostro obiettivo» conclude nel suo discorso il neosegretario «è costruire un futuro migliore per Cardano al Campo, basato sull’equità e sulla partecipazione attiva dei cittadini».