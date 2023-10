 Il concerto per piano di Grieg in la minore per la prima volta a Gallarate

I solisti delle masterclass dell’Orchestra Filarmonica Europea protagonisti del “Concerto per piano di Grieg” al Teatro delle Arti.

L’orchestra dal 2018 ha realizzato masterclass con docenti di altissimo profilo ossia: 2018 Diego Collino ( Conservatorio Verdi di Milano) flauto e Olga Zdorenko ( Conservatorio di Roma) piano, nel 2019 Irene Veneziano ( pianista), nel 2021 Marco Giani ( primo clarinetto de I Pomeriggi muscali) e nel 2022 docente Ruben Talon ( Spagna, docente all’Esmar di Valencia), piano e Guido Guidarelli ( prima tromba de I Pomeriggi musicali). Per ogni masterclass il Docente designa uno o due vincitori di un concerto premio da fare con l’orchiestra. Negli scorsi anni gia’ diversi premiati si sono esibiti.

Ora siamo al momento dei vincitori delle masterclass del 2019 con Michele Perego ( docente I. Veneziano) che aveva ottenuto una menzione speciale per aver ripreso dopo anni di interruzione lo studio del piano vincendo numerosi concorsi anche internazionali. Eseguirà il primo movimento del concerto in la minore di Schumann. Poi suoneranno i premiati dei corsi del 2022 del M .o Ruben Talon ossia Laura Carinena Ruiz ( Spagna) con il Concerto di Grieg ( che va ad aggiungersi al vastissimo repertorio dell’orchestra) e il grande talento emergente italiano Pietro Fresa ( primo movimento del concerto K 595 di Mozart). Infine suonera’ il vincitore della Masterclass di tromba ( docente Guidarelli) il giovanissimo (17 anni) Samuel Perinotto che suonera’ il difficilissimo concerto per tromba di Haydn. Per Gallarate sara’, fra l’altro , la prima volta che questi brani vengono eseguiti, con particolare riferimenti ai due concerti romantici di Schumann e Grieg con solisti vincitori di numerosissimi concorsi e delle masterclasses promosse dall’orchestra, quindi di altissimo livello artistico. Dirige Marcello Pennuto.

Il concerto si terrà il 25 ottobre alle ore 21.00 presso Teatro delle Arti di Gallarate, in via Don Minzoni 5. Vendita biglietti: presso la biglietteria del teatro nei giorni ed orari di apertura (visibili sul sito e la sera del concerto dalle 18.00. Ingresso: 10 euro Ridotto fino a 25 anni: 5 euro.