La Futura cala il tris: Busto solitaria in testa alla classifica

Terza partita e terza vittoria da tre punti per la Futura Volley Giovani, sempre capolista solitaria nel girone A della Serie A2 di pallavolo femminile. Le biancorosse di Amadio si impongono in trasferta per 0-3 sul campo della Nuvolì AltaFratte Padova e salgono a quota 9 punti, uno in più del Città di Messina.

Busto vince nettamente due dei tre set (a 17 il primo e a 20 il terzo) e solo nel parziale centrale deve fare ricorso a tutta la propria solidità per respingere la coraggiosa offensiva delle padovane stoppate sul 25-27. In questo modo le Cocche mantengono anche l’imbattibilità a livello di set: dall’inizio della stagione il bilancio è di 9 vinti e 0 persi.

A livello di singole giocatrici, Amadio ha schierato quasi esclusivamente il sestetto base (oltre al libero Bonvicini) con Monza che ha distribuito molto il gioco alle proprie attaccanti. Quattro in doppia cifra con Conceicao top scorer a quota 13; saldo positivo a muro con 11 punti guadagnati da Busto contro gli 8 conquistati dalla Nuvolì.

«Buona la vittoria e buoni tre punti – sorride Amadio – anche se sono doverosi i complimenti alle avversarie perché a muro, in difesa e al servizio sono state brave rischiando il giusto. Nel proseguo noi siamo cresciuti con la fase break, peccato per il secondo set in cui ci siamo fatti superare di qualche punto ma poi le ragazze sono state brave a uscire da quella situazione. Ho fatto pochi cambi e interrotto poco il gioco proprio per vedere la reazione delle ragazze che è arrivata». Settimana prossima nuova trasferta (la terza in quattro gare) sul campo di Bologna che, come Padova, ha raccolto un solo punto fino a ora.

Nuvolí AltaFratte Padova – Futura Volley Giovani 0-3

(17-25; 25-27; 20-25) Padova: Bortolot 2, Cicolini 6, Volpin 9, Fanelli 6, Trampus 9 , Rizzo 1, Masiero (L), Pasa, Magnabosco, Nardelli 8, Wabersich. Ne: Menegaldo, Pavei (L2). All. Rondinelli.

FVG Busto A.: Monza 1, Zanette 10, Tonello 9, Rebora 11, Cvetnic 12, Conceicao 13, Bonvicini (L), Citterio. Ne: Bresciani, Osana, Furlan, Bosso, Pomili (L2), Del Core. All. Amadio.

Note Futura.Battuta: errate 11, aces 8. Ricezione: 52 % positiva, 39% perfetta, 3 errori. Attacco: 35 % positività, 4 errori, 8 murati. Muri: 11.

A2 GIRONE A

CLASSIFICA (dopo 3 giornate): FVG BUSTO A. 9; Messina 8; Perugia, Brescia 7; Talmassons 6; Soverato, Albese 3; Bologna, Padova 1; Pescara 0.