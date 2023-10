La Giunta di Saronno approva il programma per il Natale 2023

Spettacoli per bambini per ogni quartiere della città, un concerto natalizio del Coro da Camera Hebel in piazza Libertà, spettacoli itineranti nel centro storico con artisti di strada e trampolieri. Sono alcune delle iniziative previste per le festività natalizie 2023 dall’amministrazione comunale di Saronno.

La Giunta comunale ha approvato infatti lo scorso 26 ottobre la rassegna di eventi in programma per il prossimo dicembre, dal titolo “Natale è”. La stima totale dei costi delle iniziative pubbliche previste per il Natale saronnese è di circa 29 mila euro.